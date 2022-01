Ballenstedt Brand in Schweinemastanlage gelöscht – Ursache offenbar technischer Defekt

Der Großbrand in einer Schweinemastanlage in Ballenstedt im Landkreis Harz ist offenbar von einem technischen Defekt ausgelöst worden. Laut Polizei war kurz vor dem Feuer an der Elektroanlage des Betriebes gearbeitet worden. Eine abschließende Untersuchung steht aber noch aus. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen auf bis zu fünf Millionen Euro.