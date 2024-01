Bildrechte: Polizeirevier Harz

70.000 Euro Schaden Brandserie am Bahnhof in Halberstadt

09. Januar 2024, 18:11 Uhr

Am Bahnhof in Halberstadt hat es zuletzt mehrere Fälle von Brandstiftung gegeben. Wie die Polizei mitteilte, zündeten Unbekannte drei Autos an und legten ein Feuer in der Damentoilette des Bahnhofs. Der Schaden liegt bei rund 70.000 Euro.