Feuerwehr und Polizei im Einsatz Supermarkt in Quedlinburg abgebrannt

In Quedlinburg ist in den frühen Morgenstunden in der Filiale eines Supermarktes ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte ließen das Gebäude kontrolliert abbrennen. Eine Gefahr für Anwohnende bestand nicht. Der Schaden geht aber fast in die Millionen.