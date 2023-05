Am Rand eines Waldstücks bei Dedeleben im Landkreis Harz ist ein Hochsitz in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Zeuge am Samstagabend drei Menschen an dem Hochsitz gesehen. Diese seien jedoch geflüchtet. Es habe sich vermutlich um Jugendliche gehandelt, so die Polizei.