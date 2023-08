Die Harzer Schmalspurbahnen fahren am Donnerstag wegen einer Sturm-Warnung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) nicht auf den Brocken. Der Zugbetrieb werde auf dem Streckenabschnitt Schierke bis zum Harzgipfel nicht aufgenommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wernigerode mit.