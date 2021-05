Der als "Brocken Benno" bekannt gewordene Benno Schmidt aus Wernigerode feiert am Sonnabend seinen 89. Geburtstag. Statt wie sonst fast täglich auf den Harzgipfel zu wandern, will er seinen Ehrentag dieses Jahr aber mit der Familie verbringen. Schmidt sagte, am gleichen Tag noch den Berg zu erklimmen, sei einfach nicht zu schaffen. "Brocken Benno" erhält wegen einer Krebserkrankung Chemotherapie.