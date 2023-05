Morgens 8:30 Uhr in Schierke: Auf dem letzten Parkplatz in Richtung Brocken treffen sich bei strahlendem Sonnenschein rund 60 Wanderinnen und Wanderer. Die meisten waren hier auch in den vergangenen Jahrzehnten am 22. Mai. Das war Benno Schmidts Geburtstag. Der berühmte Brocken-Wanderer pflegte zu seinen Geburtstagen gemeinsam mit Freunden auf seinen Lieblingsberg zu wandern.

Auch seine Jubiläen – 7.000, 8.000 oder 8.888 Aufstiege – plante er meist so, dass er sie an seinem Geburtstag feiern konnte. Vor einem Jahr zu seinem 90. Geburtstag war es der 9.000 Aufstieg. 9.000 Mal ist Brocken-Benno auf den Gipfel gewandert. Bildrechte: Carsten Reuß

Erste Gedenkwanderung

Jetzt, fünf Monate nach seinem Tod, wollen seine Wanderfreunde an ihn erinnern, und das natürlich mit einer Wanderung auf den Brockengipfel. An diesem Morgen rennt nun Helmut Engelmann umher, informiert und organisiert. Der 79-Jährige war ein guter Freund von Brocken-Benno und ist selbst Rekordwanderer. Er ist 42-facher Harzer Wanderkaiser, und er wird Turbo-Wanderkaiser genannt. Im Mai 2011 erlangte er diese Auszeichnung in 26 Tagen. Rund 100 Menschen beteiligten sich an der Gedenkwanderung. Bildrechte: Carsten Reuß

In dieser Zeit wanderte er alle 222 Stempelstellen der Harzer Wandernadel ab und legte dabei rund 750 Kilometer zurück. Kein Wunder also, das Benno und Helmut so einiges verband. Nun ist er der Organisator der Gedenk-Wanderung. Gemeinsam wollen sie erinnern an den Brocken-Rekordwanderer. Mit dabei ist auch die Familie von Benno Schmidt – die Ehefrau, die beiden Töchter, der Bruder.

Bennos Bank

Sie alle wandern auf der Route, die Benno Schmidt zuletzt gegangen war. Es geht von Schierke über die sogenannte Großmutter-Rodelbahn, die Alte Bobbahn, Kabelgrabenweg und Brockenstraße hinauf. Kurz vor dem Gipfel am Gedenkstein für die Brockenmaueröffnung kommen schließlich rund 100 Wanderer zusammen, um gemeinsam an ihren verstorbenen Wanderfreund zu erinnern. Hier steht auch Bennos Bank, wie man hier sagt, denn die Granitbank neben dem Gedenkstein ließen Bennos Wanderfreunde einst zu seinem 80. Geburtstag aufstellen. "Bennos Bank" wurde zu seinem 80. Geburtstag aufgestellt. Bildrechte: Carsten Reuß

Botschafter des Harzes