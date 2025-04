Der Großbrand war am 6. September 2024 am Königsberg, eine Neben-Kuppe des Brockens, ausgebrochen und vernichtete circa 17 Hektar Waldfläche im Nationalpark Harz. Das hatte die Verwaltung Ende September 2024 nach der Auswertung von Satellitenbildern mitgeteilt. Die Feuer-Front breitete sich am Brocken zeitweise auf einer Länge von mehr als 1.000 Metern in dem unwegsamen Gelände aus. Die Löscharbeiten dauerten Tage. Erst am 11. September galt der Großbrand als gelöscht. Um für Feuer im Harz gewappnet zu sein, setzt der Landkreis Harz seit 2023 auf ein für ihn abrufbares Löschflugzeug.