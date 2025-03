Für den Brand, der am 6. September vergangenen Jahres am Königsberg im Nationalpark Harz ausgebrochen war, könnte es nach Ansicht von Experten zwei Ursachen geben, erklärte der Leiter der Staatsanwaltschaft in Halberstadt: entweder eine aus dem Zug geworfene glühende Substanz, wie eine Zigarette, oder Funkenflug der historischen Brockenbahn. "Man kann nicht feststellen, ob etwas Glühendes oder Glimmendes aus dem Zug geworfen wurde oder ob es etwas anderes war", sagte Roggenbuck.