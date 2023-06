Im Harz ist nahe dem Brocken ein Feuer ausgebrochen. Wie Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagvormittag mitteilte, brennen 25 bis 50 Quadratmeter Wald am Königsberg. Das Feuer sei an den Gleisen der Harzer Schmalspurbahn ausgebrochen. Aufgrund der aktuellen Wetterlage aus Nieselregen und wenig Wind könne die Feuerwehr den Brand wahrscheinlich zeitnah löschen.