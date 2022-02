Circa 150 Läuferinnen und Läufer haben sich am Samstag der "Brocken-Challenge" gestellt. Der jährliche 92-Kilometer-Lauf führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Schierke im Harz über den Brocken bis nach Göttingen in Südniedersachsen, wie Organisator Markus Ohlef sagte.

Der sogenannte Ultra-Marathon wurde in diesem Jahr erstmals in umgekehrter Richtung gelaufen. Schieke war am frühen Morgen der Startpunkt. Zwei Läufer seien bereits nach weniger als einer Stunde über den ersten, elf Kilometer langen, Teilabschnitt auf dem Brocken angekommen, sagte Ohlef: "Die haben richtig Gas gegeben."