Es ist Sonntag am späten Nachmittag, als über dem Harz zum ersten Mal ein sonores Brummen im Gleichtakt zu hören ist: Zwei zitronengelbe Maschinen vom Typ Canadair CL-415 streifen den Horizont über dem brennenden Wald auf dem Brocken. Mit an Bord: Giulio Bernabei aus Rom, er koordiniert vom Boden aus die tonnenschweren Maschinen. Mit seinen Piloten von der italienischen Feuerwehr (vigili del fuoco) bekämpft er seit Sonntag die Flammen aus der Luft.

Es ist für den Römer, ohne Faible für den Fußballclub Latio Rom – wie der Forstminister Sven Schulze im Gespräch mit dem Team herausbekam – das erste Mal in Deutschland. Seine Crew ist spezialisiert auf das Löschen von Waldbränden. Zuletzt waren die Piloten im eigenen Land, in der Toskana bei den Waldbränden im August in der Luft. Im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT schwärmt er über die gute Zusammenarbeit mit seinen deutschen Kollegen. "Wir hatten von Anfang null Schwierigkeiten unsere Technik in die Arbeit der Kollegen hier vor Ort zu integrieren", so Bernabei.