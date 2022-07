Erschöpfung vor Hitze Jugendliche müssen nach Brocken-Wanderung ins Krankenhaus

In Sachsen-Anhalt sind am Mittwoch mehrere neue Temperaturrekorde aufgestellt worden. Trotzdem machte sich eine Gruppe Pfadfinder am bislang heißesten Tag des Jahres auf den Weg zum Brockengipfel. Doch die Hitze machte der Gruppe so stark zu schaffen, dass einige von ihnen offenbar ins Krankenhaus gebracht werden mussten.