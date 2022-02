Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Donnerstag unterdessen vor erneuten Orkanböen auf dem Brocken. Ab dem Nachmittag und dann in der Nacht zum Freitag würden starke Sturm- und Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern in der Stunde erwartet. Am Freitag werde es in Sachsen-Anhalt wechselnd bewölkt mit Schauern, die im Harz häufig als Schnee fielen. Auf dem Brocken müsse wieder mit schweren Sturmböen gerechnet werden.