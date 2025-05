Mit dem Land Sachsen-Anhalt sei man wegen der Förderung in Abstimmung. Habe man die Fördermittel nach der Sommerpause, werde man in die Ausschreibung gehen. Balcerowski erklärte: "Und dann schauen wir mal, wie die Witterung ist auf dem Brocken. Wir können entweder beginnen, weil noch kein Schnee liegt. Oder wir müssen dann ins Frühjahr 2026 gehen."

Balcerowski zufolge soll in dem früheren Technikgebäude der Telekom ein großer Veranstaltungssaal entstehen, der etwa 500 Besuchern Platz bieten würde. "Wir können keine Bausünden begehen, da wir uns in einem Denkmal bewegen, was wir nicht verändern dürfen", sagte der Landrat in einem früheren Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.