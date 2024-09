Nicht nur am Brocken brennt der Wald, auch bei Oranienbaum, in der Colbitz-Letzlinger Heide, bei Burgkemnitz im Kreis Anhalt-Bitterfeld, zwischen Gommern und Schönebeck sowie an mehreren Stellen am Mittellandkanal gab es in den vergangenen Tagen Wald- und Feldbrände. Unsere Kollegen von MDR DATA haben sich genau angeschaut, wie viele Waldbrände in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahrzehnten gezählt wurden und weshalb hier so viele Brände wüten.