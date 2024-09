18:40 Uhr | Tickerende

Wir beenden an dieser Stelle den Ticker für heute. Über die Lösch- und Aufräumarbeiten am Brocken werden wir Sie am Dienstag auf unserem Portal weiter informieren. In der Zwischenzeit bekommen Sie alle wichtigen Informationen auch in unseren Radio-Nachrichten.

18:19 Uhr | Neues Löschmittel bei Brandbekämpfung eingesetzt

Im Kampf gegen den Waldbrand am Brocken am Wochenende ist erstmals in Deutschland ein neues Löschmittel zum Einsatz gekommen. Das sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister des Landkreises Harz, Alexander Beck, MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach handelt es sich um ein sogenanntes Retardant. Der Zusatz sei zum Einsatz gekommen, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. "Man kann hier von einem echten Game-Changer sprechen", meinte Beck. Über das Mittel werde in Deutschland viel diskutiert. Bei der Entscheidung sei der Umweltschutz bedacht worden. Man habe abgewogen und sich dann entschieden, das Mittel einzusetzen.

16:47 Uhr | Waldbrandgefahr sinkt in ganz Sachsen-Anhalt