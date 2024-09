Das Feuer am Brocken beschäftigt ab heute auch die Brandursachenermittler. Wie die Stadt Wernigerode mitteilte, werden sie im Einsatzgebiet nach Hinweisen forschen, was den Großbrand am vergangenen Freitag ausgelöst haben könnte. Die Feuerwehr wollte Brandstiftung nicht ausschließen, der Nationalpark Harz bezweifelt das.