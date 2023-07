In Sachsen-Anhalt ist es im Sommer teilweise besonders heiß und trocken. So war Bernburg in den vergangenen Jahren mehrmals der heißeste Ort Deutschlands. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass es in Bernburg selten regnet und es wenig Möglichkeiten zur Abkühlung gibt. Am 30. Juni 2019 war in Bernburg eine Temperatur von 39,6 Grad Celsius gemessen worden. Sachsen-Anhalt ist außerdem das trockenste Bundesland Deutschlands.