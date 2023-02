Starke Schneefälle im Harz haben am Wochenende auf dem Brocken noch einmal für einen Wintereinbruch gesorgt. Wie MDR-Reporter berichten, ist dabei auch ein Räumfahrzeug des Winterdienstes auf der Brockenstraße in einen Graben gerutscht und an einem Baum hängen geblieben.



Zahlreiche Touristen hätten am Sonntag trotz Schneetreibens ausgeharrt und auf die Brockenbahn gewartet. Auf Sachsen-Anhalts höchstem Gipfel seien unglaublich viele Menschen unterwegs gewesen.

Der Brocken war am Wochenende gut besucht. Bildrechte: dpa