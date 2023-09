Nach Angaben des Sprechers soll die Studie noch in diesem Jahr starten und bis Ende 2024 zu einem Ergebnis kommen. Sie solle zeigen, wo die Trasse gebauten werden könnte und ob sich die Strecke wirtschaftlich rechne. Falle sie positiv aus und liege die anschließende Planung im Zeitplan, sei frühestens 2030 der Baustart möglich.

Geplant ist eine Trasse vom Parkplatz der Wurmberg-Seilbahn in Braunlage nach Elend. Dann könnten Fahrgäste künftig zum Beispiel in den Oberharz und auch in den Südharz weiterreisen. Der HSB zufolge sollen auf der neuen Strecke neben Dampfloks auch Triebwagen unter anderem mit Akku-, Wasserstoff- oder Hybridantrieb fahren.