Wegen der aktuellen Sturmwetterlage fährt die Brockenbahn auch am Samstag nicht mehr auf den Brocken, sondern nur bis nach Schierke. Das teilen die Harzer Schmalspurbahnen auf ihrer Internetseite mit. Auf dem Brocken werden Orkanböen erwartet. Das Unternehmen rechnet auch am Sonntag mit Störungen und will Fahrgäste kurzfristig über das Internet informieren.