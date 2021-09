Wer mit der Dampflok auf den Brocken will, muss sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen gefasst machen. Den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stehen nach eigenen Angaben im Moment zu wenige Dampflokomotiven zur Verfügung. Deshalb kommen ab Montag bei zwei von elf Fahrten Dieselloks zum Einsatz. Am Mittwoch und am Donnerstag werden laut HSB zwei Fahrten sogar ganz entfallen. Welche Fahrten betroffen sind, erfahren Sie hier.