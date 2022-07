Nach der Rettung einer Pfadfindergruppe am Brocken am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den 20-jährigen Gruppenleiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Das hat Oberstaatsanwalt Hauke Roggenbuck MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmorgen bestätigt. Zuerst hatte die Volksstimme (€) berichtet.

Die 16 Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und 15 Jahren waren mit ihrem Betreuer am bislang heißesten Tag des Jahres, am Mittwoch, trotz der extremen Witterungsverhältnisse zum Brockengipfel aufgebrochen. Infolge der Hitze waren die Pfadfinder aus Kiel am frühen Abend derart erschöpft, dass die Gruppe den Notruf alarmieren musste.

Pfadfinder aus dem Krankenhaus entlassen

Fünf Pfadfinder mussten nach Polizeiangaben mit Symptomen von Hitzschlag und Dehydrierung in Kliniken gebracht werden. Ein Jugendlicher sei bereits am Donnerstag, die weiteren vier Kinder am Freitag wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, sagte Polizeisprecherin Nadine Sünnemann dem MDR.