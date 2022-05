Von Dienstag bis Donnerstag ist der Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht das Schloss Bellevue in Berlin – sondern Quedlinburg . Auf der "Ortszeit" genannten Reise will sich Steinmeier mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort austauschen.

Quedlinburg stehe "beispielhaft für die Entwicklungen in den neuen Bundesländern", heißt es vom Bundespräsidialamt. Die Menschen hier hätten in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Umbrüche bewältigt und die Harzstadt "besonders lebenswert" gemacht. Im Fokus der Reise stehen allerdings aktuelle Themen wie der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise. Steinmeier will diese an einem runden Tisch und einer großen Kaffeetafel besprechen.