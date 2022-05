Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seinen Besuch in Quedlinburg am Mittwoch fort. Die Welterbe-Stadt ist bis Donnerstag Amtssitz des Staatsoberhauptes. Auf seiner "Ortszeit" genannten Reise will sich Steinmeier weiter mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort austauschen.

Für den Nachmittag sind bei einer Kaffeetafel Gespräche mit Menschen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft geplant, so das Bundespräsidialamt. Es soll unter anderem um lokale Themen, die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Kriegs gehen. Später will Steinmeier noch die Lyonel-Feininger-Galerie besuchen.

Schon am Dienstag durfte sich der Bundespräsident ins Goldene Buch der Stadt Quedlinburg eintragen. Bildrechte: dpa

Quedlinburg stehe "beispielhaft für die Entwicklungen in den neuen Bundesländern", hieß es vom Bundespräsidialamt vorab. Die Menschen hier hätten in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Umbrüche bewältigt und die Stadt "besonders lebenswert" gemacht.



Steinmeier selbst sagte am Dienstag, die "Ortszeit" sei auch der Versuch, die Gesellschaft mit sich selbst ins Gespräch zu bringen. Auf seinem dreitägigen Programm stehen außerdem der Besuch eines Traditions-Betriebs und der Walzengießerei & Hartgußwerk Quedlinburg GmbH. Am Donnerstag verleiht Steinmeier gemeinsam mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) mehrere Orden an engagierte Bürgerinnen und Bürger.