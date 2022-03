Autofahrer in den Harz müssen sich an diesem Wochenende auf mögliche Umwege einstellen. Wie die Niedersächsischen Landesforste mitteilten, kann die Bundesstraße 4 zwischen Bad Harzburg und Torfhaus ab Freitag nicht befahren werden. Dort werden bis Dienstag Bäume gefällt. Die Bäume seien durch den Borkenkäfer und die Trockenheit sowie die Stürme der vergangenen Wochen in Mitleidenschaft gezogen worden.