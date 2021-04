An der Rappbodetalsperre im Harz hat die Polizei mit dutzenden Kräften erneut Fans aufgemotzter Autos kontrolliert. Wie die Beamten mitteilten, wurden dabei an Karfreitag insgesamt 64 Buß- und Ordnungsgelder verhängt – viele wegen zu schnellen Fahrens. Bei anderen Verstößen sei es unter anderem um fehlende oder lückenhafte Zulassungsdokumente gegangen, hieß es weiter. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben zudem vier Strafverfahren ein.

Den Informationen zufolge hatten sich an Karfreitag mehrere Menschen mit ihren Autos im Harz versammelt. Die Polizei sprach am Sonnabend von bis zu 50 Fahrzeugen. Die Szene trifft sich Jahr für Jahr an Karfreitag, um "Car-Freitag" zu begehen. Dazu treffen sich traditionell Tuningfans in ganz Deutschland. Im Rahmen der Veranstaltung war es in den vergangenen Jahren mitunter zu illegalen Autorennen gekommen.

Die Rappbodetalsperre als Treffpunkt ist in der Szene vor allem wegen der Akustik eines Tunnels dort beliebt. Autofans lassen ihre aufgemotzten Wagen dort gemeinsam aufheulen. Auch anderswo in Deutschland, darunter in Konstanz am Bodensee oder in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen, registrierte die Polizei zahlreiche Ordnungswidrigkeiten.