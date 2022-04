Etwa 1.000 Mitglieder der Tuning-Szene haben sich am Karfreitag mit ungefähr 600 Autos bei der Rappbodetalsperre im Harz getroffen. Weil der Parkplatz der Talsperre völlig überlastet war, parkten bis zu 400 Fahrzeuge am Straßenrand der L96, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.