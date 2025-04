In Blankenburg findet am Ostersamstag das erste "Harzer Oster-Tuning" statt. Wie der Landkreis Harz mitteilte, ist die Veranstaltung ein Angebot an die Tuning-Szene für eine Zusammenkunft nach dem sogenannten "Carfreitag". Damit sollen die teilweise chaotischen und gefährlichen Zustände an der Rappbodetalsperre entschärft werden.