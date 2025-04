Zur Saisoneröffnung trifft sich die Tuningszene traditionell an Karfreitag, weil das so schön passt zu "Car-Freitag". Oder andersrum. Hotspots sind nicht nur Rennstrecken wie der Nürburgring. Auch Sachsen-Anhalt hat mit der sogenannten Soundröhre – einem Straßentunnel an der Rappbodetalsperre – magische Anziehungskraft. Zu gefährlich, meinte der Landkreis Harz und sperrte im vergangenen Jahr über ganz Ostern diesen Tunnel.

Viel Zuspruch für erste Auflage des "Carsamstags"

Nun aber hat ein Kompromiss Premiere gefeiert – das vom Landkreis Harz ins Leben gerufene "Harzer Oster Tuning" in Blankenburg. Die Kennzeichen SAW, ABI, JL oder SLK der Tuning Autos verraten: Sie rollen aus ganz Sachsen-Anhalt auf den Parkplatz am Hasenwinkel in Blankenburg. Und unübersehbar auch GS, SZ oder BRL – viele Tuning-Enthusiasten steuern aus Niedersachsen ihre aufgemotzten Schlitten zum 1. Harzer Oster Tuning.

Dabei ist vielen Autos auf dem ersten Blick gar nicht anzusehen, was sie unter der Haube haben oder welch andere inneren Werte sich in ihnen verbergen. Zeigen, was man hat, sich austauschen, Netzwerken – ein bisschen Show, ein bisschen angeben vielleicht. All das gehört dazu, wenn Motoren dröhnen oder gigantische Soundanlagen den Magen vibrieren lassen.

Tuning-Treffen im Harz: Hunderte Teilnehmer

Maik Richter aus Aschersleben etwa: Ein völlig bodenständiger Typ, der einen orangefarbenen Opel sein Schätzchen nennt. "Auffallen um jeden Preis", deshalb habe er diese leuchtende Farbe gewählt. An seinem Schätzchen sei nichts mehr original, aber alles legal. "Eine normale Verkehrskontrolle dauert um die 30 Minuten, und bis jetzt konnte ich immer weiterfahren", erzählt der 45-jährige Familienvater, der seine Tochter Sarah dabeihat. Bildrechte: Bavaria Entertainment GmbH