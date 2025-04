Öffnung zur AfD CDU-Kreisverband fordert Ende der "Brandmauer"

10. April 2025, 16:18 Uhr

Seit 2018 gilt in der CDU: Keine Zusammenarbeit mit der AfD. Der CDU-Kreisverband Harz will das nun ändern und fordert deshalb von der Bundes-CDU ein Ende der Brandmauer. Der CDU-Landesverband in Sachsen-Anhalt sieht dafür keinen Grund. Von Linken und SPD bekommt der Kreisverband für seine Forderung deutliche Kritik.