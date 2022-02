Szarata rufe die Bürgerinnen und Bürger daher schon lange dazu auf, sich genau anzusehen, mit wem sie gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Um ernsthafte Sorgen zu diskutieren, lade er regelmäßig unter dem Motto "Dialog statt Demo" zu Gesprächen auf den Domplatz in Halberstadt ein.

Wir müssen in einer Demokratie miteinander sprechen und nicht gegeneinander demonstrieren.

Den einzigartigen Weg, den Halberstadt mit diesem Format gehe, wolle der Oberbürgermeister beibehalten: "Wir müssen in einer Demokratie miteinander sprechen und nicht gegeneinander demonstrieren. Dazu stehe ich immer noch." Er sei gerne bereit, sich kontroversen Diskussionen zu stellen.



Dabei müsse aber klar zwischen dem Oberbürgermeister und dem Ehemann und Familienvater Daniel Szarata unterschieden werden. Er lasse es nicht zu, dass in seine Privatsphäre eingegriffen werde, so der Oberbürgermeister.