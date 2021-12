Corona-Pandemie Großes Interesse an Impfungen für Kinder im Harz – Halle zieht am Sonntag nach

Das Angebot des Landkreises Harz zum Impfen von Kindern gegen das Corona-Virus ist am Sonnabend auf großes Interesse gestoßen. Weitere vorrangig auf Kinder und Jugendliche ausgerichtete Impfaktionen gibt es in den nächsten Tagen in Osterwieck, Wernigerode, Halberstadt und Thale. Die Stadt Halle öffnet am Sonntag ihr Impfzentrum für Fünf- bis Elfjährige.