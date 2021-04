Die ersten Gastronomen können in Sachsen-Anhalt am Freitag trotz noch immer hoher Infektionszahlen öffnen. Wie ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Donnerstag mitteilte, sind die am Wochenende erteilten Genehmigungen weiterhin gültig. Die Landesregierung hatte dem Landkreis Harz die Öffnung der Außengastronomie in neun Gemeinden genehmigt. Entscheidend dabei sind die aktuellen Sieben-Tages-Inzidenzen der Kommunen, in denen die Modellprojekte stattfinden sollen.

Landkreis rechnet mit verhaltenem Start

In Ballenstedt, Blankenburg, Falkenstein, Harzgerode, Ilsenburg, Oberharz, Quedlinburg, Thale und Wernigerode lag der Wert laut Landkreis am Donnerstag unter 200 - somit können die Modellprojekte wie geplant am Freitag starten. Die Gastronomen bereiteten die Öffnungen am Donnerstag bereits vor.

Wegen des wechselhaften Wetters rechnet der Landkreis jedoch mit einem verhaltenen Start. Sollte der Wert in den Kommunen über 200 steigen oder die Entwicklung das Gesundheitssystem im Harz überfordern, will der Kreis die Projekte stoppen. Übersteigt die Inzidenz im Landkreis fünf Tage lang die 200, zieht das Land die Erlaubnis zurück.

Negativer Corona-Test notwendig

Um in den Gaststätten bewirtet zu werden, müssen Gäste einen gültigen negativen Corona-Test vorweisen. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. In Quedlinburg wurde ein Testzentrum bei den Stadtwerken aufgebaut. In Ilsenburg kann man sich in der Harzlandhalle kostenlos testen lassen. Neben einigen Apotheken gibt es in Wernigerode am Anger und an der Schwimmhalle jeweils ein Testzentrum.

Außerhalb des Platzes gelten für Gäste die Abstandsregeln und die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Laut Landkreis dürfen Gäste bis 21 Uhr bedient werden. Zudem sind die Betriebe zur Aufnahme der Kontaktdaten verpflichtet. In Quedlinburg haben die Testzentren freitags und samstags von 13 bis 18 Uhr sowie montags bis donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Bildrechte: imago/Peter Widmann

Regierung verspricht sich Erkenntnisse