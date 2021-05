Im Landkreis Harz lag die Inzidenz am Freitag bei 52,04 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage. Am Donnerstag lag der Wert am fünften Tag in Folge unter der Schwelle von 100. Damit fallen am Sonnabend die Corona-Beschränkungen auch im Harz.