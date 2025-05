Diesen feierlichen Akt bejubeln und beklatschen etwa 200 Gäste, die sich diese Zeremonie aus nächster Nähe ansehen und herbeigesehnt hatten. Gekommen sind vor allem Mitglieder des Fördervereins und gemeinnützige Unterstützer. Bislang seien sieben Millionen Euro in das Projekt "Ein Zug für Mitteldeutschland" geflossen , um den SVT Görlitz wieder flott für die Schiene zu machen, sagt ein erleichterter Mario Lieb. Der Chef der SVT Görlitz gGmbH hofft, mit diesem Meilenstein nun "nach zwei Jahren Verzögerung im vierten Quartal in Betrieb gehen zu können."

Damit spielt er auf das Ziel an, mit dem legendären DDR-Schnellzug auf große Fahrt gehen zu können. Touristische Sonderfahrten im Originalcharme vergangener Zeiten seien angedacht – zunächst in Deutschland. Später könnte es Lieb zufolge auch an jene Ziele gehen, die der SVT Görlitz schon zu DDR-Zeiten angesteuert hatte – etwa Wien oder Kopenhagen in Dänemark.

Aus eigener Motorkraft rollt zunächst nur der A-Triebkopf. Der zweite – der B-Triebkopf – ist noch nicht ganz so weit. Zurzeit werden etwa neue Druckluftschläuche für die Bremsanlage angebracht. Und in den übrigen Waggons kommen gerade Fensterscheiben in die Rahmen. Um solche Arbeiten kümmern sich viele Freiwillige, die sich in ihrer Freizeit mit Herzblut einbringen. Alle brennen dafür, den VT18.16 als wertvolle Eisenbahngeschichte wieder fahren zu sehen, nachdem er 2003 aufs Abstellgleis rollte und drohte, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.