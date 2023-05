In Halberstadt wird aktuell ein Zug aus DDR-Zeiten restauriert. Seit über einem Jahr steht der letzte VT 18.16 in den Hallen des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks in Halberstadt. Ihn zu restaurieren, kostet rund fünf Millionen Euro. Eisenbahnfans aus Sachsen vom Verein SVT Görlitz haben Geld gesammelt und für das Projekt eine Förderung vom Bund bekommen.