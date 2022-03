Bildrechte: Glasmanufaktur Derenburg

Glas aus Derenburg Als eine der letzten aktiven Glashütten Deutschlands gewährt die Glasmanufaktur "Harzkristall" in Derenburg Einblicke in die Glasproduktion. Ihre Geschichte begann 1946, in den 1960er-Jahren wurde die Hütte an die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle angegliedert und produzierte schönes Gebrauchsglas. Nach den Wendejahren wurde sie 2004 privatisiert und bietet heute u.a. Werksverkauf und einen Erlebnisrundgang an.