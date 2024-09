Ein auf der Straße liegender Mann ist im Landkreis Harz von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich am Kopf verletzt worden. Der Autofahrer habe am frühen Sonntagmorgen nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte die Polizei mit. Eine 45 Jahre alte Zeugin hatte kurz zuvor bei ihrer Fahrt auf der Gegenfahrbahn die liegende Person gesehen. Sie machte die Warnblinker an und blendete auf. Ihre Warnungen konnten den Unfall jedoch nicht mehr verhindern.