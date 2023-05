Auf der Flucht vor der Polizei ist in Blankenburg im Harz ein 45 Jahre alter mutmaßlicher Einbrecher von einem Dach gestürzt. Nach Polizei-Angaben erlitt er dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Mann soll zuvor am Montag gegen zwei Uhr morgens mit einem noch unbekannten Komplizen versucht haben, in ein Friseurgeschäft in der Marktstraße einzubrechen. Bevor sie die Eingangstür mit Brecheisen aufhebeln konnten, waren allerdings Streifenwagen der Polizei am Tatort.