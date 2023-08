In der Serie "Alles Klara" mischt Sekretärin Klara Degen den Alltag von einem Hauptkommissar auf und sorgt dafür, dass im Harz alles mit rechten Dingen zugeht. In einer Folge macht Klara mit ihrem Nachbarn einen Ausflug zu den Höhlenwohnungen. Dort finden die beiden eine Leiche. Klara und ihr Chef starten eine Ermittlung.

Die Tropfsteine sorgen für eine dramatische Atmosphäre. Bildrechte: MDR/Tilo Holzapfel

In "Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs" aus dem Jahr 2016 treten die Mädchen gegen die Austauschschüler einer internationalen Partnerschule bei einer Schatzsuche an. Die letzte Aufgabe findet in der Baumannshöhle statt.



Noch zu DDR-Zeiten wurde außerdem der Film "Spuk unterm Riesenrad – Eine Burg in Gefahr" zu Teilen in der Höhle gedreht.