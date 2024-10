Das DRK hatte einen Bereich der Hallen gemietet. Peter Braune sagt: "Das nimmt mich psychisch mit. Ich sehe unsere verkohlten Spinde und bekomme weiche Knie. Wir haben uns in den vergangenen Jahren ganz viel aufgebaut und auch Material angesammelt. Da hängen auch so viele Erinnerungen daran und innerhalb von wenigen Stunden ist alles zerstört."

Momentan ist das DRK Osterwieck laut Braune gerade bei größeren Einsätzen eingeschränkt. Zuletzt habe man am vergangenen Dienstag in Wernigerode improvisiert. 38 Menschen hatten über Brechdurchfall geklagt. Sie seien nicht wie üblich auf Feldbetten in Zelten, sondern in einem Hotel behandelt worden.