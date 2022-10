Die Kosten dieses Aufenthalts in Höhe von rund 13.000 Euro wollte sich die Krankenkasse vom Angeklagten erstatten lassen und hat jetzt vom Gericht Recht bekommen. Der damalige Chefarzt muss die Rechnung übernehmen.

Es war nicht das erste Urteil dieser Art gegen ihn. Im März 2021 verurteilte das Oberlandesgericht Naumburg den früheren Arzt dazu, die Beerdigungskosten für das Todesopfer in Höhe von gut 8.500 Euro sowie ein Hinterbliebenengeld an den Ehemann und den Sohn der Verstorbenen in Höhe von je 10.000 Euro zu zahlen.