Oliver Junk, Vorsitzender der Ein-Harz-Initiative, hofft, dass das E-Car-Sharing-Projekt im Harz gut angenommen wird. Bildrechte: dpa

Es folgte eine Potential-Analyse, viele Gespräche mit den insgesamt acht Kooperationspartnern und jetzt am 1. Juli der Startschuss für das Projekt. Aktuell stehen elf Fahrzeuge zur Verfügung, die ausgeliehen werden können – zukünftig sollen es noch mehr werden. Gestartet wird mit fünf Standorten, es kommen in den nächsten Monaten noch weitere dazu. So ist das E-Carsharing im niedersächsischen Goslar schon möglich, Wernigerode startet in zwei Monaten.



Peter Gaffert (parteilos), Oberbürgermeister von Wernigerode, kommentiert das Gemeinschaftsprojekt der Ein-Harz-Initiative: "Das ist jetzt das erste, ganz konkrete, was wir umsetzen, wo wir alle beieinander sind. Und insofern finde ich das ganz spannend, das uns das gelungen ist und damit zu signalisieren, dass der Harz eine Region ist und wir miteinander verbunden sind." Im Herbst kommt dann auch Halberstadt hinzu.