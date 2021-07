Wer verdient noch an der Milch in Sachsen-Anhalt?

Die Kühe der Agrargenossenschaft Hedersleben im Vorharz wollen nicht gehen. Ihr ganzes Leben waren die Tiere in Hedersleben zu Hause. Aber nun ist es soweit, der Viehtransporter nach Belgien steht bereit.

Der Milchpreis steht bei 31,5 Cent, der Betrieb aber braucht mindestens 38 Cent, damit sich das Milchgeschäft lohnt. Wir lösen jetzt unseren Milchkuhbestand auf - und das ist schon eine bittere Pille, aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Lutz Trautmann, Chef der Agrargenossenschaft Hedersleben

Um mit der Milch Geld zu verdienen, müssten die Bauern 38 Cent pro Liter bekommen, zurzeit aber sind es nur bis zu maximal 35 Cent.

Und so verdienen die anderen: die Molkereien und der Handel. Dazu kommen weitere Kosten für Verpackung, Mehrwertsteuer, Lagerung, Grüner Punkt, Transport. Die Hälfte des Preises für Milch, den wir im Supermarkt bezahlen, kommt nicht beim Bauern an.

In der Agrargenossenschaft sollen bald neue Tiere einziehen: Mastrinder. Denn mit Fleisch lässt sich besser Geld verdienen als mit Milch, so die Hoffnung in Hedersleben.

Konzept mit eigener Molkerei in Pfaffendorf

Landwirt Frederik Meurer hält auf seinem Hof in Pfaffendorf bei Köthen 650 Milchkühe. Bei ihm muss kein einziges Tier verkauft werden. Sein Konzept ist die direkte Verarbeitung und Vermarktung der Milch gleich vor Ort. In der betriebseigenen Molkerei werden Joghurt, Camembert, Quark und frische Bio-Milch produziert.

Wir filtern nicht, wir homogenisieren nicht und wir erhitzen nur auf 74 Grad und nicht auf 140. Das ist halt wirklich frische Milch. Frederik Meurer

Frederik Meurer betreibt auf seinem Hof eine Kreislaufwirtschaft. Das Futter, für seine Kühe baut er selber an, die Milch der Kühe wird auf dem Hof zu Milchprodukten weiter verarbeitet und auch die anderen Hinterlassenschaften der Tiere, der Kot und der Urin, werden in der Biogasanlage zur Stromproduktion genutzt.

Die Milch, die der Landwirt nicht selbst vermarktet, geht in eine Molkerei, die ihm 48 Cent pro Liter Bio-Milch zahlt - etwa 15 Cent mehr als in der konventionellen Landwirtschaft.

Ist Bio die Lösung?

Die Auflagen für einen Bio-Milch-Betrieb sind streng. Die Kühe müssen auf die Weide. Bei den 650 Tieren von Frederik Meurer in Pfaffendorf bedeutet das viel Platz und viel Organisation. Allein für die Kühe sind auf seinem Hof 20 Fachkräfte fest angestellt. Medikamente darf ein Biolandwirt seinen Tieren so gut wie gar nicht verabreichen. Die Ställe für die Bio-Milch-Produktion müssen so umgebaut werden, dass die Kühe auch unterm Dach viel Licht und Platz haben. Das heißt: Wer Bio-Milch herstellen will, muss ordentlich investieren.

Bio ist nur ein anderes Hamster-Rad: Der Bio-Landwirt und Milchviehalter hat einfach höhere Kosten - dem konventionellen Bauern fehlen hinten raus 13 Cent pro Kilogramm, dem Bio-Bauern 17 Cent - das haben wir untersucht. Mit Bio-Milch geht es den Milchviehaltern also nicht automatisch besser. Die Preise sind insgesamt zu niedrig Frank Lenz, MILCH BOARD e.V

Der MILCH BOARD e.V. hat untersucht, was große Molkereien an der Milch verdienen. Der Spitzenreiter verdient 20 Cent pro Kilogramm Milch und das Schlusslicht 5 Cent. Die überraschende Erkenntnis: Der Milchbauer bekommt, egal an wen er liefert, immer das gleiche: nämlich zwischen 30 und 35 Cent.

Mit Milch lässt sich sehr viel Geld verdienen

Das Geschäft mit der Milch wird in den Molkereien gemacht. Außerdem ist Milch einer der wichtigsten Rohstoffe für die Ernährungsindustrie. Die wird in Deutschland von vier großen Lebensmittelkonzernen dominiert. Diese vier Konzerne produzieren 85% aller Nahrungsmittel und stehen ihrerseits in einem harten Preiskampf. Die Einkaufsmacht der Konzerne drückt die Preise für den Rohstoff Milch und die Bauern stehen am Ende einer Lieferkette. Das Geschäft mit der Milch lohnt sich nicht mehr, und so verkaufen die Landwirte ihre Kühe.

Zurzeit haben wir eine Praxis, die kein normaler Mensch versteht: Wir haben Lieferverträge ohne festen Preis. Da steht nur drin: liefert möglichst viel in Top-Qualität an eine feste Molkerei. Unser Geld bekommen wir erst sechs Wochen nach Lieferung. Frank Lenz, MILCH BOARD e.V

Seit 10 Jahren sinkt die Anzahl der deutschen Kühe kontinuierlich – von 90 Millionen auf heute 60 Millionen, das heißt auch, dass immer mehr Betriebe aufgeben. In der gleichen Zeit aber stieg der Umsatz der deutschen Molkereien von 20 Milliarden auf 27 Milliarden Euro.