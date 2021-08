Engagement im Harz Ehepaar aus Blankenburg wandert für krebskranke Kinder

Marianne und Uwe Lauer haben im Harz eine Wanderbewegung der besonderen Art "losgetreten": Sie animieren Freunde und Fremde zum Wandern für einen guten Zweck – gegen den Krebs. Das Ehepaar hat ein eigenes Logo und Stempelheftchen mit den zwölf schönsten Anlaufstellen der Harzer Wandernadel in und um Blankenburg entworfen. Die Einnahmen aus dem Verkauf dieses Heftchens gehen zu 100 Prozent an den "Verein für krebskranke Kinder im Harz" .

Für die Aktion "Wandern gegen Krebs" hat das Ehepaar Lauer ein eigenes Logo und Stempelheft entwickelt. Bildrechte: MDR

Das Wandern wurde für die Eltern zu einer Therapie gegen die Trauer. Denn die begleitet Marianne und Uwe Lauer schon lange. Als junges Paar verloren sie ihr zehn Monate altes Baby. Damals sind sie schnell in den Alltag zurückgekehrt, wollten den Schmerz so überwinden. Die Wunde heilte nicht.



Diesmal wollten sie sich der Trauer stellen, haben alles Mögliche versucht, um wieder in den Alltag zurückzukehren. Sie wollten mit ganzer Kraft für ihre zweite Tochter und das Enkelkind da sein. Am Ende war der Sport der richtige Weg. Uwe Lauer spielt Volleyball – wie seine Tochter Franziska. Seine Frau Marianne macht Fitness.