Der Kliniksprecher bezifferte den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro. Dazu kämen noch Kosten für Sicherheitsmaßnahmen und Folgeschäden. Zwei Verdächtige aus Quedlinburg seien mittlerweile in Untersuchungshaft. Man hoffe, dass die Festnahmen weitere Täter abschreckten.

Ein langjähriger Chefarzt habe erklärt, so der Sprecher, dass er in 40 Jahren Kliniklaufbahn noch nie Vergleichbares erlebt habe. Patientinnen und Patienten kamen laut Klinik bei den Einbrüchen nicht zu Schaden. Das Harzklinikum ist ein kommunales Krankenhaus mit Standorten in Quedlinburg, Wernigerode und Blankenburg mit 2.500 Beschäftigten.