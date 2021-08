Hunderte Besucherinnen und Besucher feiern am Wochenende in Wernigerode das MDR Harz Open Air. Am Freitagabend stand die Berliner Band Culcha Candela im Bürgerpark auf der Bühne. Haupt-Act am Samstag ist Popstar Milow. Ebenfalls wird Hanna Rautzenberg aus Stangerode auftreten, die für ihre rauchige Stimme bekannt ist. Sowohl für das Programm am Nachmittag als auch am Abend gibt es noch Tickets.