Am Mittwochmittag wurde ein Notarzt in die Baumannshöhle bei Rübeland im Landkreis Harz gerufen. Augenzeugen berichteten, dass eine Person auf einer der Treppen gestürzt ist. Ein Sprecher der Höhlen bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, dass es einen Unfall gab. Weitere Führungen durch die Höhle fielen demnach aus, sie sollen aber in Kürze wieder angeboten werden.